泰國對含糖飲料課稅 10月起加倍徵收

（中央社記者呂欣憓曼谷16日專電）為了減少泰國人的糖量攝取，泰國政府2017年起對含糖飲料徵稅，政策實施2年後，第二階段將從10月1日起加倍徵稅。泰國也是亞洲第一個對含糖飲料課稅的國家。

泰國人嗜甜，飲料可以說是甜死人不償命，在小吃攤吃麵，也常可看到泰國人加好幾匙糖進去。近幾年隨著健康意識覺醒，泰國茶飲店開始有減糖的觀念，也由於政府開徵含糖飲料稅，有些廠牌開始推出減糖飲料。

泰國政府在2015年曾經調查發現泰國人平均每天攝取26茶匙的糖，是世界衛生組織（WHO)建議每日攝取量的4倍，來源多半是含糖飲料，因此泰國政府從2017年9月16日開始對含糖飲料課稅，希望降低泰國人的糖分攝取量，泰國是亞洲第一個對含糖飲料課稅的國家。

泰國政府把徵收分為四階段，逐段調漲，分別為2017年9月16日到2019年9月30日、2019年10月1日到2021年9月30日、2021年10月1日到2023年9月30日、2023年10月1日後。

第二階段從今年的10月1日起到2021年9月底，每100毫升含有10到14克糖的飲料，稅將從原先的50分泰銖加倍到1泰銖；每100毫升含有14到18克糖的飲料，稅將從原先的1泰銖加倍到3泰銖；每100毫升含有18克以上糖的飲料，稅將從原先的1泰銖加倍到5泰銖。

每100毫升含有6克以下糖分的飲料則維持免徵含糖稅，每100毫升6到8克糖分的飲料維持10分泰銖，每100毫升8到10克糖分的飲料維持30分泰銖。

民族報（The Nation）指出，泰國財政部稅務局估計增加含糖飲料的稅，可以為稅收增加15億泰銖。

稅務局副發言人納塔空（Nattakorn Utensut）指出，多數人並不知道糖分和健康風險之間的關聯，目前30歲以下和60歲以上的族群在購買飲料時會比較注意糖分攝取，上班族多半還是喜好購買含糖飲料。

塔納空也指出，越來越多的產品製造商會在商品標籤列出含糖量以及產品成分，產品樣態從過去的60到70樣左右，增加到目前的200到300樣。（編輯：王永志）1080916