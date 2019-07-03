買一杯珍奶排隊近2小時 台灣品牌赴日搶商機

（中央社記者江明晏台北3日電）日本掀起珍珠奶茶炫風，日出茶太日前於東京澀谷109百貨開幕吸引人潮，排隊買一杯招牌珍珠奶茶，需要等待近2小時，引發當地媒體關注，甚至日本女星安達佑實也排隊購買。

日本近期掀起珍珠奶茶炫風，在社群媒體討論度破表，根據日本Socialwire調查，短短3個月內，「#タピ活」的Tag就將近15萬則。

台灣珍奶品牌赴日積極展店、創造社群打卡話題，六角旗下日出茶太預估年底日本展店數將突破35店；雅茗旗下「快樂檸檬」也看好日本市場發展。

Chatime日出茶太近年布局日本市場有成，以單月1.5店的速度展店，是目前全日本拓店最快速的手搖茶飲品牌。6月28日，日出茶太於東京澀谷109百貨開幕吸引人潮，排隊買一杯招牌珍珠奶茶，需要等待近2小時，引發當地媒體關注，日出茶太也將於7月10日澀谷再展第2店。

日出茶太目前大阪的心齋橋店已躍升全球店王，單日可賣出超過2000杯以上。六角預估年底在日本市場可望突破35店，並將瞄準2020東京奧運的觀光人潮，持續展店提高品牌營運動能，有望成為全日本店家數最多的手搖飲品牌。

隨著日本珍珠奶茶炫風發燒，台灣珍奶品牌也競爭升溫，Chatime日出茶太針對女性消費族群及喜歡拍照產品的習慣，主推外觀視覺較為討喜的商品，同時在店裝設計中包含大面積的3D設計拍照牆，利用創新、有趣的品牌定位，吸引年輕消費者專注。因此，有許多女藝人推薦日出茶太，除了日本女星安達佑實排隊購買，女藝人星野悠月還成為日出茶太的加盟商。

六角國際集團邁入第15年，旗下品牌積極布局全球，更推出「APEC亞太拓展計畫」，Chatime日出茶太品牌從台灣出發，在歐美發揚光大，立足亞洲、揮軍印尼、菲律賓、澳洲、馬來西亞等地，今年底前「Chatime日出茶太」全球總店數將超過千家。

另外，雅茗旗下「快樂檸檬」主力版圖在中國大陸，近年積極開拓海外市場，去年已與日本京王集團合資開立東京新宿地鐵站店，並在沖繩那霸布局展店，看好日本市場未來發展不容小覷。（編輯：張均懋）1080703