台灣珍奶拚新南向 站穩東南亞龍頭

菲律賓人愛喝奶茶，台灣珍奶受到白領階層青睞，Chatime平均單店單日可賣出600、700杯的手搖飲。中央社記者江明晏馬尼拉攝 108年7月6日

珍珠奶茶征服世界專題4（中央社記者江明晏馬尼拉6日電）位於馬尼拉BGC特區，花旗銀行總部1樓的Chatime(日出茶太)才剛開幕，排隊人潮絡繹不絕，白領上班族人手一杯，啜飲著發源自台灣的珍珠奶茶，也替這股珍奶新南向熱潮加溫。

鏡頭切換至同一區的UPtown購物中心，招牌搶眼的Chatime吸引商場購物人潮，加上周邊4棟辦公大樓的潛在客戶，平均單店單日可賣出600、700杯的手搖飲，全菲律賓的「店王」一天則可銷售逾1200杯。

業者初估，菲律賓手搖飲品牌總店數約達400家，其中，來自台灣的Chatime展店100家，位居龍頭地位，排名第2的則是被韓資併購的「貢茶」，約80店，接著「澳門皇茶」約40店，同樣來自台灣的CoCo都可，則有約30店。

台灣上市公司六角國際旗下擁有「Chatime日出茶太」手搖飲品牌，透過授權代理經營的模式拓展市場，目前版圖已橫跨6大洲，超過41個國家地區，全球總店數將破千店，未來將以年增30%的速率持續成長。

六角董事長王耀輝表示，菲律賓也是繼印尼、澳洲之後，Chatime第3個破百店布局的國家，東南亞市場是Chatime目前最重要的成長引擎，總店數近600家，占營收組成近6成，他認為，六角在全球各地嚴格選擇代理商，並積極提供支援，才能讓台灣珍奶走向海外這條路，走得又長又久，看好未來在全球有展店萬家的實力。

六角菲律賓代理商行銷暨財務總監Christoper Cua今年31歲，母親是台灣人，父親是菲律賓華僑，家族靠著經營烘焙品牌發跡，早在2011年，Cua就看準珍珠奶茶在菲律賓發展的潛力，引進Chatime品牌。

Christoper Cua指出，從2011年至2017年，Chatime在菲律賓的總店數約70家，隨著經濟成長，市場需求擴大，去年起展店速度快馬加鞭，今年7月達到百店里程碑，估年底上看150店，整體營收可突破新台幣6億元，年增20%以上，且每家店平均在開店後1至2年內就可獲利，直營比例約60%，也有約25%比例的門市和外送業者合作，進一步拓展營收動能。

未來菲律賓代理團隊規劃以每年新增50店的腳步持續拓點，估計明年突破200店，由於星巴克在菲律賓已有300店，團隊也看好Chatime長期可達到500店。

然而，Chatime在菲律賓市場的發展也並非一帆風順，2015年發生毒奶茶事件後重創市場信心，但Chatime持續投注行銷資源，包括在門市據點的裝潢設計、社群行銷、品牌經營上，都比對手投入更多心血，2017年開發泰式奶茶口味成功再帶起熱潮。

放眼東南亞市場，Chatime已坐穩龍頭寶座，大幅贏過第2大品牌貢茶和CoCo都可；Chatime今年在印尼將突破300家門市，菲律賓市場也達到百店里程碑，馬來西亞展店數近50家，柬埔寨也有20家，王耀輝透露，今年有機會打入泰國市場，越南則還在洽談中。

王耀輝也表示，台灣有完整成熟的珍奶供應鏈，Chatime代理商在全球展店的原料有80%都是來自台灣，從珍珠、茶葉、鮮奶、濃縮果汁、果粒、各式加料等品項，至少有上百間廠商，和Chatime合作的約有30家，六角也積極輔導這些廠商規格化，也期望政府能協助台灣珍奶供應鏈與國際法規接軌，助攻珍奶整個產業走向國際。（編輯：林孟汝）1080706