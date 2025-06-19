嘉市鐵路高架跨越工程 博愛陸橋部分時段夜間封閉

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）因應嘉義市鐵路高架工程，鐵道局中部工程分局及嘉義市府在高架鐵路橋跨越博愛陸橋上空施工時，自23日至9月10日，須21個不連續工作天晚間9時至隔天清晨6時封閉陸橋。

嘉義市政府今天發布新聞稿指出，交通部鐵道局中部工程分局及市府為維持高架鐵路橋跨越博愛陸橋上空施工期間（即日起至9月10日），得以維持通行，特別進行「中路式工法」施工，除可維持高架鐵軌下方的行車空間，也能減少對市民車輛視野限制的影響。

市府表示，施工期間僅需約21個不連續工作天夜間9時至隔天早上6時全線封閉博愛陸橋，並自23日夜間9時起全線封閉進行限高架橫梁上架作業。

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嘉義市政府交通處指出，博愛陸橋配合鐵路高架化施工需求，採全時段限高4.5公尺措施，直到鐵路高架完工通車及舊陸橋拆除為止；夜間封閉博愛陸橋期間，用路人可改行鄰近文化地下道、嘉雄陸橋、北興陸橋、世賢路或林森西路等替代路線通行。

交通處表示，考量博愛陸橋進行吊裝施工空間需求，預計於7月9日至26日暫時封閉埤子頭植物園前道路，以及埤子頭植物園旁的北香湖公園停車場。（編輯：陳仁華）1140619