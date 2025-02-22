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嘉義文化路夜市因應人潮 節假日提前自晚間6時交管

2025/2/22 17:17（2/22 17:46 更新）
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嘉義市文化路夜市春節假期吸引大量人潮（圖），市府20日開會決議節假日時將夜市車輛管制時間提前1小時，從晚上6時開始管制，試辦至4月底。中央社記者蔡智明攝 114年2月22日
嘉義市文化路夜市春節假期吸引大量人潮（圖），市府20日開會決議節假日時將夜市車輛管制時間提前1小時，從晚上6時開始管制，試辦至4月底。中央社記者蔡智明攝 114年2月22日
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（中央社記者蔡智明嘉義市22日電）嘉義市文化路夜市9天春節假期吸客超過62萬人次，因應放假日夜市人潮，市府20日開會決議節假日夜市車輛管制時間提前1小時，晚上6時開始管制，228連假起試辦至4月底。

嘉義市政府今天發布新聞稿表示，為了提升交通及遊客安全，並確保夜市活動順暢，放假日車輛管制時間提早到晚間6時起限制車輛進入夜市。

嘉市建設處長田長沛表示，管制試辦日期將自228連假起至4月底，後續辦法將於4月底再行公告。

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田長沛建議民眾使用大眾交通工具前往文化路夜市，避免在管制區域內違規停車或妨礙交通。提醒居民及店家於放假日晚間6時前完成車輛出入及相關安排，避免影響日常生活或運輸作業。

建設處說明，交通管制區域為中正路以南至民族路以北這區段的文化路夜市，管制汽車、機車、自行車及2輪以上車輛進出。執行公務車輛（救護車、警備車、消防車、工程車、郵務車等）免受限制。（編輯：郭諭儒）1140222

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