艾怡良無預警發Demo概念輯 收3標誌性作品想念當時

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（中央社記者陳怡璇台北19日電）歌手艾怡良今天無預警發表Demo概念輯「我偷的故事」，收錄寫給蘇慧倫的「量力而為」、徐佳瑩的「言不由衷」及張惠妹的「偷故事的人」，記錄創作生涯，想念起當時的自己。

唱片公司今天以新聞稿宣布，艾怡良剛結束個人第6張創作專輯宣傳，原以為休假中的她，今天無預警透過手寫稿帶來雙喜臨門好消息。

包含發表Demo概念輯「我偷的故事」，「量力而為」、「言不由衷」及「偷故事的人」都是艾怡良的標誌性作品，在聽到這幾首Demo的鋼琴伴奏時，艾怡良眼眶泛紅表示，「原來自己聽到那時的創作，還是會感動，因為除了想起發生過的故事之外，還想念起了當時的自己。」

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艾怡良找了蔡旻佑一起重製Demo，保留口氣與情緒，讓它更接近創作當時的敘述，在重新細數過程中，也想起過往自己。

艾怡良同時宣布10月18日首度攻唱小巨蛋，主題叫「被愛妄想症」，也是她出道將滿13年之際的首度攻蛋，正在為歌單燒腦中。（編輯：陳仁華）1140619