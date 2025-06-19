淡水民宅火災釀1死1傷 警：不排除與吸食毒品有關

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（中央社記者趙敏雅新北19日電）新北市淡水區1處建物昨晚起火，釀1死1傷，警方今天表示，火場有爆裂的瓦斯鋼瓶及二級毒品依托咪酯，不排除火警與吸食毒品有關，也將持續深入追查是否涉及人為縱火。

淡水區忠愛街1處2層樓建物昨天晚間起火，新北市政府消防局說明，趕抵現場時，2樓已全面燃燒，27歲陳姓男子雙腳灼傷在1樓屋外待援，並稱2樓疑似還有1人沒有逃出。消防表示，在2樓發現1具焦屍，經查死者為24歲林姓男子。

新北市政府警察局淡水分局昨天深夜指出，送醫的陳男意識清醒，已派員於醫院戒護。另外，警方追查發現火警發生時，有2名男子駕車離開，循線在三芝區台2線10K處攔截。

警方表示，車上2名男子皆赤裸上身，且目視身上有燒燙傷痕跡，駕駛的車輛為竊取而來。

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淡水分局今天說明，4人是朋友，案發前均在2樓，不過3人說詞避重就輕，2名男子稱案發時在2樓客廳打遊戲，受傷的陳男則稱一上樓就已發生火警，不清楚情況。

警方表示，在火場發現1支爆裂的瓦斯鋼瓶，另留有二級毒品依托咪酯，已對2名男子採尿送驗，不排除火警與吸食毒品有關，確切起火原因待調查釐清，警方訊後將2人依竊盜等罪嫌移送士林地檢署偵辦，並建請檢方聲押。（編輯：方沛清）1140619