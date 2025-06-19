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台南七股海鮮節7/5登場 七股七寶宴8/10開吃

2025/6/19 16:12（6/19 16:21 更新）
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台南市長黃偉哲（圖）19日宣布，2025台南七股海鮮節7月5日將登場，整合七股區22家旅宿、景點、餐廳、觀光工廠及娛樂漁筏等優惠活動，歡迎民眾共襄盛舉。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月19日
台南市長黃偉哲（圖）19日宣布，2025台南七股海鮮節7月5日將登場，整合七股區22家旅宿、景點、餐廳、觀光工廠及娛樂漁筏等優惠活動，歡迎民眾共襄盛舉。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 114年6月19日
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（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市長黃偉哲今天宣布，2025台南七股海鮮節7月5日登場，為期約1個半月，其中「七股七寶宴」預定8月10日在七股鹽山席開120桌，7月15日上午9時開放ibon線上報名訂桌。

黃偉哲今天在宣傳記者會表示，台南七股海鮮節從最初「七股海鮮街」蛻變而成，水產品新鮮豐富，CP值高。此外，七股景點多，涵蓋台灣極西點國聖燈塔、黑面琵鷺度冬最大聚落等。

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市府新聞稿指出，七股海鮮節今年邁入第19年，活動內容包括「挖文蛤體驗」、「揪團遊七GO」、「七股七寶宴」及「社區農漁特產展售」等，「七股七寶宴」（虱目魚、烏魚、吳郭魚、石斑、白蝦、文蛤、牡蠣）8月10日開吃，每人限訂1桌，每桌新台幣6500元。

今年海鮮節7月5日至8月17日，整合七股區22家旅宿、景點、餐廳、觀光工廠及娛樂漁筏等優惠活動，實際內容依店家公告為準。（編輯：李亨山）1140619

黃偉哲
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