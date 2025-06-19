呼籲站出來投票 林右昌：不是惡罷是對台灣的愛

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（中央社記者盧太城台東縣19日電）民進黨秘書長林右昌今天到台東，他說，立委傅崐萁不忠不義，是台灣亂源首惡，台東的立委黃建賓也跟著學壞；呼籲公民罷免3階投票站出來，罷免不是惡罷，是對台灣的愛。

林右昌到台東市區的東凌宮聖帝廟，參拜關聖帝君，並為台灣、台東祈福。

他接受媒體聯訪有關大罷免議題時表示，台東縣民非常勇敢也非常偉大，是第一個送出2階連署成果，連署的比率竟然高達144%，這是非常令人想不到會在台東發生，有這麼多台東民眾對國家未來這麼關心，看的那麼清楚。

他說，大家都知道國民黨立委傅崐萁去年4月從中國回到台灣之後，立法院就亂成一片，很多過去建立的法治和遊戲規則、相關的議事規範都被打破，這是非常可惜的事。

他到花蓮也參拜關聖帝君，關聖帝君是忠義的代表，強調忠義精神。而傅崐萁毀憲亂政、親中投共就是不忠，削弱國安、掏空台灣就是不義，不忠不義就是傅崐萁成為台灣亂源首惡的原因；傅崐萁也是中國的玩偶、魁儡，是亂台的根源。

林右昌說，其他被連署罷免的國民黨立委都是傅崐萁的附隨組織，包括台東國民黨籍立委黃建賓。

他說，有些人可能認識不清，認為黃建賓也沒做什麼事，但實際上傅崐萁做的事黃建賓也都有參與，跟著學壞。

林右昌也呼籲罷免第3階段投票，台東公民站出來，為國家的未來做思考，罷免不是國民黨說的惡罷，罷免其實是對台灣的愛，為國家除害、為台東除害、為國民黨除害，不適任的立委罷免對台東是好事，對國民黨是好事，對台灣更是好事。

林右昌表示，21日上午10時全國民進黨公職人員會站在街頭宣講，倡導投票日，做罷免公民團體的最堅實後盾，也呼籲大家一起出來除3害，讓各地、國民黨、台灣更好。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華透過幕僚回應表示，民進黨「光明正大」全力操弄大罷免，如今更連「演都不演了」，林右昌乾脆藉著參拜之名，行抹黑之實，將宗教場所變成政治鬥爭的工具散布仇恨、挑動族群與政黨對立，完全喪失民主底線。

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吳秀華表示，台灣目前正面臨美國調漲關稅的重大經濟挑戰，執政黨卻不專注於解決國家困局，反而日日沉迷於鬥爭、清算與政治操作。人民看得很清楚，誰才是真正在為國家努力，誰又只是忙著製造對立、轉移焦點。

她相信，象徵忠義、公正、守信的關公，必定會站在真正正義的一方。（編輯：方沛清）1140619