路透：美官員稱DeepSeek協助共軍 企圖藉空殼公司取得高階半導體

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（中央社華盛頓/舊金山22日綜合外電報導） 一名美國高階官員向路透社透露，中國人工智慧（AI）公司深度求索（DeepSeek）除了協助中國的軍事和情報行動，還設法利用東南亞空殼公司試圖取得華府規定不得輸中的高階半導體。

總部位於杭州的DeepSeek今年1月震驚科技界，該公司聲稱其人工智慧推理模型與美國業界領先的模型並駕齊驅，甚至更勝一籌，而成本卻僅為後者的一小部分。

美國國務院一名高階官員告訴路透社：「我們了解DeepSeek已自願向中國的軍事和情報行動提供支持，並且很可能會繼續提供支持。」

美國國會議員曾表示，根據DeepSeek的隱私權聲明，該公司透過與中國國有電信巨擘中國移動（China Mobile）相連的「後端基礎設施」，將美國用戶的資料傳輸到中國。

DeepSeek未回應路透社對其隱私條款尋求置評的請求。

這名美國官員表示，DeepSeek在中國人民解放軍和其他與中國國防工業體系相關單位的採購紀錄中被提及超過150次。他還說，DeepSeek曾為解放軍研究機構提供技術服務。

路透社無法獨立核實這些採購數據。

這位官員還表示，DeepSeek正採取規避美國出口管制的手段，以取得美國製造的先進晶片。美方的結論反映出華府對中國DeepSeek迅速崛起背後實力的懷疑日益加深，認為其成就可能被誇大，且在很大程度上依賴美國技術。

這位官員指出，DeepSeek有管道取得「大量」的輝達（Nvidia）高階H100晶片。由於華府擔心中國可能會利用這些晶片來提升其軍事能力或在AI競賽中取得領先，自2022年以來，這些晶片一直受到美國出口管制。

這位官員指出，DeepSeek企圖利用東南亞的空殼公司來規避出口管制，並試圖透過東南亞的資料中心，以遠端方式使用裝有美國晶片的伺服器或設備。

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這位官員婉拒透露DeepSeek是否成功規避出口管制，同時拒絕提供更多關於空殼公司的細節。DeepSeek也未回應關於其採購輝達晶片或涉嫌使用空殼公司的問題。

輝達發言人在聲明稿中說：「我們不支持違反美國出口管制或被列入美國實體名單的相關方。」聲明中並進一步指出：「根據目前的出口管制規定，我們實際上已退出中國的資料中心市場，該市場目前只有華為等競爭對手提供服務。」（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1140623