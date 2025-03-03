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中國買家突破美管制 訂購輝達最新Blackwell晶片

2025/3/3 16:41（3/3 18:36 更新）
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（中央社台北3日電）華爾街日報報導，中國買家正規避美國的出口管制，訂購輝達（Nvidia）的最新Blackwell晶片，他們利用在中國境外註冊的公司，從馬來西亞和台灣等地的公司購買Blackwell伺服器，再在中國國內轉售。

華爾街日報2日報導，中國買家正突破美國的出口管制訂購輝達的Blackwell晶片，顯示美國政府在遏制尖端技術流向中國上面臨挑戰。

這些中國買家利用在中國境外註冊的公司，從馬來西亞、越南和台灣等地的公司購買輝達的伺服器。這些公司包括資料中心營運商和輝達授權的客戶，他們購得的伺服器，部分供自己使用，部分轉售到中國。

中國買家從上述途徑訂購Blackwell伺服器，再在中國境內轉售，導致輝達的最新晶片流入中國。

位於深圳的中國分銷商James Luo，就是從上述途徑訂購Blackwell伺服器。James Luo表示，今年1月接獲一名上海客戶的訂單，想購買10多台Blackwell伺服器。根據華爾街日報看到的交易紀錄及合約，這名上海客戶給予高達300萬美元（約新台幣9869萬元）的訂金。James Luo計劃3月中將伺服器付運。

James Luo和其他經銷商表示，有經銷商將這些伺服器的序號列印出來，然後貼在其他舊設備上，再把舊設備送去檢查。

報導表示，目前Blackwell晶片是輝達的頂級產品，而較舊的Hopper系列人工智慧處理器中，大多數型號仍然受到美國出口管制。有中國分銷商表示，Hopper系列的H200晶片占中國客戶訂單的一大部分。

根據官方採購合約，2024年12月以來，深圳和武漢至少有2所大學接收了6台裝有Hopper晶片的伺服器。

拜登（Joe Biden）擔任美國總統期間，在過去2年頒布了多項命令阻止中國從美國採購最先進的晶片，美國並以國家安全為由阻止中國獲得先進的半導體設備。

有業界人士表示，輝達和其他設備製造商已經加強了「了解你的客戶」政策，並進行了更頻繁、更嚴格的現場檢查，以確保設備不會轉售到中國。

不過，現在晶片不像以前單獨出售，而是作為整套系統的一部分出售。

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輝達表示，會調查每一份有關伺服器可能被轉移的報告，並採取適當行動。

新加坡和台灣等地已就晶片交易加強審查，地下交易變得更加困難，特別是較大的訂單。據新加坡媒體先前報導，新加坡對3名男子提出詐欺罪指控，案件與輝達先進晶片從新加坡轉運流向中國人工智慧新創公司「深度求索」（DeepSeek）有關，其中1人是中國男子。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1140303

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