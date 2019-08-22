林右昌邀約連線減肥 鄭文燦：樂於參加

基隆市長林右昌22日受訪時說要用3個月時間減重，還找桃園市長鄭文燦（圖）等人一起參與，被點名的鄭文燦則說，追求青春的年代已經不在了，不過健康還是很需要，希望減肥可以一起來，他樂於參加。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年8月22日

（中央社記者吳睿騏桃園22日電）基隆市長林右昌今天接受廣播節目專訪表示，要用3個月的時間減重，還找桃園市長鄭文燦及屏東縣長潘孟安一起。對此鄭文燦表示，若有心減肥，3個月就會有成效，自己樂於參加。

日前有人在臉書上貼出林右昌年輕時的照片，網友驚呼神似日本影星三浦春馬，也引起鄭文燦及潘孟安等人貼出照片回覆，但對比現今體型頗有落差，讓網友直呼政治路殘害了他們的身材。林右昌就說，請大家給他3個月時間減重，甚至考慮和鄭文燦及潘孟安一起舉辦民進黨減肥營。

被點名的鄭文燦表示，追求青春的年代已經不在了，不過健康還是很需要，希望減肥可以一起來。其實潘孟安也有一個鮪魚肚，只是大家沒有看到而已，有時候選舉太累了反而容易變胖，政治人物要注重健康，瘦一點總是比較好。

鄭文燦還忍不住透露自己的小八卦說，有一次拿了自己的結婚照讓2個兒子看，沒想到兒子們竟然說「奇怪，媽媽不是嫁給你嗎？怎麼好像嫁給另外一個人」。年輕的婚紗照當然和現在有落差，自己也不會追求青春的尾巴，健康就好，但如果林右昌要發起連線減肥，自己是樂於參加。

鄭文燦說，桃園過去推動的瘦桃子運動很不錯，希望大家一起來參加，健康的城市與生活很重要，自己和林右昌及潘孟安如果要連線減重會訂出計畫，有人建議可以每天在臉書貼上體重數字，自己會再考慮一下。

對於網友說，林右昌瘦下來很像「基隆三浦春馬」，不知道鄭文燦會不會是「桃園盧廣仲」，鄭文燦自信滿滿的表示，若有心減肥，3個月就會有成效，但應配合每個人的身體狀況，至於「瘦下來會變什麼樣子，過幾個月你們就知道了」。（編輯：李錫璋）1080822