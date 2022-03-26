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基隆2天增8人染疫 長照及醫療機構停止探病至4/1
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疫情10/300

基隆2天增8人染疫 長照及醫療機構停止探病至4/1

2022/3/26 19:27（3/26 20:24 更新）
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基隆市政府表示，為加強防疫，基隆長照及醫療機構即日起停止探病至4月1日止。圖為基隆市立醫院。（中央社檔案照片）
基隆市政府表示，為加強防疫，基隆長照及醫療機構即日起停止探病至4月1日止。圖為基隆市立醫院。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈如峰基隆26日電）基隆近日共新增8例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者。市府今天表示，為加強防疫，基隆長照及醫療機構即日起停止探病7天，至4月1日止。

市府表示，基隆市昨天與今天共有8例確診者，其中7例與兼營卡拉OK小吃店有關，已令這類店家暫休3天。

市長林右昌傍晚指示，市府產業發展處與警察局，今晚將到全市224家兼營卡拉OK小吃店專案巡檢，確保業者確實遵守防疫規定停業3天，未來業者也必須取得篩檢陰性證明後，才會准予復業。

此外，即日起，市府也提供家用快篩試劑給相關小吃店員工，下午也已在市民廣場（文化中心與東岸廣場間）設立快速篩檢站，並於明天上午8時30分到11時30分，下午1時30分至4時30分，鼓勵有疑似症狀的市民或近日曾到小吃店消費的民眾前往接受篩檢，也希望還沒施打疫苗的市民趕緊施打，保護自己也保護他人。（編輯：張銘坤）1110326

（圖取自facebook.com/klcgamore）
（圖取自facebook.com/klcgamore）
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