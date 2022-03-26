林右昌：這次疫情較複雜可能還有其他案例

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（中央社記者葉臻基隆26日電）基隆市長林右昌受到疫情影響居家隔離中。他今天表示，這次基隆疫情較複雜、很可能還有其他案例，中央建議設篩檢站；針對外界提倡逐步解封，則認為民眾和社會似乎還沒準備好。

林右昌因為曾與1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者接觸，昨天起進行3天的居家隔離。他今天在臉書發表「市長居隔日誌」，說自己昨天回到家第一件事就是把筆電與視訊架好，「把我家的餐廳變成辦公室，把餐桌變成辦公桌」。

林右昌說，從去年本土疫情以來，就不斷演練異地辦公、分流辦公，早做好了準備可以隨時派上用場。持續處理公務，有點虛擬實境的感覺，只不過是空間置換了一下而已。

林右昌說，昨晚指揮中心指揮官陳時中來電關心，他向陳時中回報，這次基隆的群聚案以兼營卡拉OK的小吃店為中心，因為環境比較複雜，很可能還有其他確診案例，市府正在擴大匡列採檢。

林右昌說，由於有去年的防疫經驗，市府對於小吃店已有基本掌握，跟公會幹部也都保持互動與聯繫，陳時中也建議市府可以設社區篩檢站；今天早上10時，他跟市府同仁召開視訊會議，居家辦公防疫不中斷。

林右昌說，雖然國內COVID-19疫苗施打已到第3劑，基隆施打率也都是本島最高，確診者也幾乎是無症狀或是輕症，所以最近有人倡議參考國外「逐步解封」、「開放邊境」，但民眾心理上似乎還有很大疑慮，社會似乎也還沒做好心理準備，未來還有很長努力的道路要走。（編輯：方沛清）1110326