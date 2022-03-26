高雄化工廠群聚增4確診 社區篩檢近6000人無陽性

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）高雄市府今天宣布，前鎮區化工廠COVID-19群聚今天新增4人確診，都是23日已匡列隔離對象，且24日起社區篩檢站共已採檢5936人，無陽性個案，評估社區風險穩定控制中。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎告訴中央社記者，新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中3人（案22599、22642、22641）是同職場產線作業員、1例為確診者同住家人（案22640），都是23日已匡列隔離對象。

潘炤穎說，確診產線作業員中有一名40多歲女性（案22599）在23日匡列後即送醫隔離、經連續3天3次採檢，Ct值分別由41、陰性、又至33；經疫調發現22日開始出現症狀，於25日綜合流行病學調查、臨床症狀及檢驗結果等研判確診。

潘炤穎也公布24、25日社區篩檢情況，前鎮區仁愛公園社區篩檢站累積採檢3977人、結果均為陰性；左營區文府路U-Bike社區篩檢站累積採檢1959人、也無人確診，綜合研判社區疫情風險低、已穩定控制中。

高雄市長陳其邁也呼籲，打疫苗、戴口罩、勤洗手與保持適當安全距離是落實個人防疫關鍵，尤其到餐廳用餐或參加宴席時千萬不要逐桌敬酒敬茶，只要離開座位就務必戴上口罩，以避免非特定感染風險。他並鼓勵民眾盡速接種第3劑疫苗，65歲以上長輩現在去打還可獲得禮券。（編輯：方沛清）1110326