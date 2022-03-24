高雄化工廠56員工11人染疫 最早3/17有症狀

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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北24日電）疫情指揮中心宣布今天新增15例COVID-19本土病例，其中13例與高雄化工廠群聚相關，這家公司56名員工就有11人染疫，確診員工最早在17日就有症狀，將加緊疫調防堵疫情。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增15例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例、124例境外移入病例，沒有新增死亡個案。

指揮中心指揮官陳時中表示，本土病例中有13例與高雄化工廠群聚相關，這起群聚因一名40多歲女性（案22394）至診所就醫採檢確診、Ct值23.3，進一步採檢這名個案工作的化工廠同事，共驗出10名員工、2名員工家屬染疫，感染源待釐清。

陳時中指出，確診個案中有一人（案22455）雖在高雄上班，但住在台南，因此台南今早也展開行動，這名個案配偶跟2名兒子目前檢驗陰性，其他該匡列還是要匡列，不過初步研判，疫情應該沒有往外傳。

陳時中說，另有一名員工（案22451）的家人確診，是一名高三同學，同班同學、老師檢驗均為陰性，但高雄仍擴大到全校採檢，除了先將同班同學居家隔離，同校學生都要檢驗陰性才可離校，3月25日至27日預防性停課。

陳時中說，這家公司並不大，但56名員工中就有11人確診，其中包括工廠領班，不僅接觸範圍廣，接觸時間也長，可能因此導致疫情傳播較廣；根據疫調，有一名員工（案22456）早在3月17日就有症狀，很可能是最早的傳染源。案22456的兩名家人也都確診。

陳時中表示，另有2例與嘉義婚宴群聚有關，為案22180的2名同住家人，分別為80多歲媽媽和姪女、都屬於雲林的個案，均在居家隔離期間陰轉陽，對社區不會造成威脅，同起群聚累計18人染疫。（編輯：陳政偉）1110324