高雄職場群聚增13例 足跡遍及鳳山前鎮大寮等5區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤、曾以寧高雄24日電）高雄今天新增13名COVID-19本土確診個案，市府公布確診者足跡，遍布鳳山、鼓山、前鎮、林園、大寮等區；其中1名為高中生確診者，學校師生擴大採檢2450人，尚未出現陽性。

高雄市今天宣布新增13名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中11人是職場群聚感染；另2人是職場群聚者的同住家人，其中1人為高中生。

高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，最早發病的案22456經往前疫調14天發現，3月初曾到有風險的外縣市。另同職場有1人13日曾到過去10天有確診個案停留地區參加宴席，與會者有幾人來自外縣市高風險地區，這部分會再釐清，回溯感染源。

（高雄市政府提供）

高雄市長陳其邁說，目前學校師生擴大採檢約2450人，目前結果尚未發現陽性個案，其餘預計今天傍晚前出爐。衛生局也宣布，將於今、明兩天於前鎮仁愛公園、文府路YouBike站設置社區篩檢站。

市府並公布確診者足跡，其中案22394於18日到過孫東寶台式牛排教父鳳山五甲店，20日在大樹區的華一休閒農場，21日在五甲關帝廟周邊的烤玉米攤及炭烤雞排攤商有停留，22日在鳳山區188麵店、OK便利商店鳳山瑞春店，23日在鳳山區的來一籠湯包、五甲阿Q肉圓。

案22451則於13日到過高雄鳳大餐廳。案22452於19日到過鳳西黃昏市場地瓜攤商、鳳山區台北永和豆漿大王及鳳山區文衡路的彩券行，20日曾到大寮拷潭公墓掃墓。

案22453於21、22日均到位於前鎮區的高雄市勞資事務協進會參與課程。案22454則於19日到過鳳山區的水易購淨水網鳳山店。另案22456、22457是一對夫妻，20日到過來來豆漿店、三民第一公有零售市場，22日也在三民第一公有零售市場海產攤停留。

案22458則於19、20日均到過鼓山第三市場（內惟市場）。案22459於20日在林園區的阿卿仔肉包店、林園菜市場的海鮮攤商及菜販等停留。案22460於19日到鼓山第三市場（內惟市場）魚攤交易。

案22461於21日曾到丹丹漢堡內惟店，17至19日及21至23日均曾在左營區的黑瀧堂文府店上班。案22462則於13日到過高雄鳳大餐廳，21日至23日均有搭乘37號公車從籬仔內站到高科大（建工）站。（編輯：陳仁華）1110324