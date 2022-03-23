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疫情9/300

西螺農工學生二採陰轉陽 進修部停課至30日

2022/3/23 21:56（3/23 22:32 更新）
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雲林縣西螺農工進修部一名學生23日二採陰轉陽，進修部停課至30日。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
雲林縣西螺農工進修部一名學生23日二採陰轉陽，進修部停課至30日。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者姜宜菁雲林縣23日電）雲林縣西螺農工進修部有名學生因同住家人感染COVID-19，學生日前被匡列居家隔離，今天PCR二採陰轉陽，西螺農工晚間宣布進修部從今天起至30日預防性停課，改為線上教學，受影響的學生共有71人。

西螺農工校長程俊堅接受中央社記者電訪時表示，學生21日晚間正常出席，課程中接獲家人通知，因同住家人案22180感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），學生上完第一節課即返家接受居家隔離。

程俊堅說，學校今天下午接獲雲林縣衛生局通知，學生的病毒核酸PCR檢測二採陰轉陽，學校立刻召開緊急應變會議，晚間8時決議進修部從今天起預防性停課至30日，共有71名學生受影響。

程俊堅指出，71名學生停課不停學，課程全改成線上教學，學校已完成校園清消，至於日間部是否同樣也預防性停課，校方尚在討論中，若決議停課，則後續課程則均改為線上教學進行。

雲林縣衛生局表示，相關案情以中央流行疫情指揮中心明天公告為準。（編輯：陳清芳）1110323

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