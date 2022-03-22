雲林6校預防性停課 暫停國中小畢旅、跨縣市活動

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣水燦林國小因有確診者接觸昨天預防性停課，全縣目前共有崙背國小等6校預防性停課，基於保護師生健康，即日起縣內國中小暫停跨縣市校外教學、畢業旅行及交流活動。

嘉義喜宴群聚案延燒雲林，因有師生與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者有接觸或有確診者足跡，水燦林國小、飛沙國小和下崙國小昨天即停課，今天又新增崙背國小、廣興國小、華南國小、仁和國小及大埤國小預防性停課。飛沙國小和下崙國小則在今天復課。

教育處長邱孝文出席雲林縣府COVID-19防疫記者會宣布，基於保護全校親師生健康，即日起加強校園防疫措施，僅開放戶外操場，暫停開放室外球場（含運動設施）及室內空間。要求各校務必落實量測體溫、訪客實名制及校園環境清消。

邱孝文說，縣內國中小暫停跨縣市校外教學、畢業旅行及交流活動。視疫情發展，滾動式檢討相關防疫措施。

邱孝文表示，基於保護全校親師生健康考量，等待接觸者PCR採驗結果時，學校可預防性停課1至3天並做校園清消；若採驗結果陰性，學校即可復課。（編輯：方沛清）1110322