周天成確診症狀輕微 留在英國隔離預計4月返台
2022/3/23 20:09（3/23 20:30 更新）
台灣羽球一哥周天成傳確診COVID-19。（中央社檔案照片）
（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣羽球一哥周天成傳確診COVID-19，與他親近的友人證實，周天成前兩天的確表示自己確診，好消息是只是輕症，僅有類似感冒症狀，目前人在隔離當中，預計4月會返台。
世界排名第4的周天成上週在英國參加全英羽球公開賽一路過關斬將闖進4強，卻不敵現役世界球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），在返台搭機前，被驗出體內有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒。
據了解，周天成在當地一度被驗出體內具有病毒的陽性反應，不過他自行購買快篩試劑後，檢查卻是陰性，直到搭機返台前PCR檢測才確認染疫。
「小天幾天前有傳訊息給我，告訴我他確診的消息。」周天成友人透露，周天成心情似乎沒有受到太大影響，目前身體也無大礙，「英國已將COVID-19視為類似流感，因此他沒有住院，僅待在當地飯店隔離觀察。」
事實上，這不是今年全英羽賽首度傳出球員確診的消息，包括之前在女單4強擊敗世界球后戴資穎的韓國女將安洗瑩，以及去年在世界羽球錦標賽摘金的男單好手駱建佑，都傳出染疫消息。（編輯：張雅淨）1110323
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀