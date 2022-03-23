周天成確診症狀輕微 留在英國隔離預計4月返台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣羽球一哥周天成傳確診COVID-19，與他親近的友人證實，周天成前兩天的確表示自己確診，好消息是只是輕症，僅有類似感冒症狀，目前人在隔離當中，預計4月會返台。

世界排名第4的周天成上週在英國參加全英羽球公開賽一路過關斬將闖進4強，卻不敵現役世界球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），在返台搭機前，被驗出體內有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒。

據了解，周天成在當地一度被驗出體內具有病毒的陽性反應，不過他自行購買快篩試劑後，檢查卻是陰性，直到搭機返台前PCR檢測才確認染疫。

「小天幾天前有傳訊息給我，告訴我他確診的消息。」周天成友人透露，周天成心情似乎沒有受到太大影響，目前身體也無大礙，「英國已將COVID-19視為類似流感，因此他沒有住院，僅待在當地飯店隔離觀察。」

事實上，這不是今年全英羽賽首度傳出球員確診的消息，包括之前在女單4強擊敗世界球后戴資穎的韓國女將安洗瑩，以及去年在世界羽球錦標賽摘金的男單好手駱建佑，都傳出染疫消息。（編輯：張雅淨）1110323