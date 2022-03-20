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周天成不敵球王安賽龍 無緣全英羽賽男單決賽

2022/3/20 08:29
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣羽球一哥周天成今天全英羽球公開賽男單4強賽，首局先失，但次局未能把握領先5分優勢遭逆轉，最終以13比21、15比21不敵來自丹麥的世界球王安賽龍，無緣決賽。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級1000系列全英公開賽在英國伯明罕舉行，周天成生涯第3度闖進4強，他過去曾在2020年拿下亞軍，也是台灣男單隊史最佳成績，這次要挑戰個人生涯第2張決賽門票。

周天成4強賽遭遇到世界球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），過去15度碰頭，周天成僅拿下2勝，其他13次交手都輸球，包括2020年全英賽決賽。

周天成與安賽龍今天4強賽狹路相逢，周天成開賽還能與對手相互拉鋸，但在5比4領先時，安賽龍連得4分反超，儘管周天成一度將比分追成1分差，但後段又被對手拉出5比0攻勢，周天成以13比21丟掉首局。

周天成次局捲土重來，開局以7比2領先，在技術暫停後，仍以13比8占上風，但未能穩住陣腳，安賽龍拉出13比2攻勢收尾，周天成最終以15比21敗下陣來。

安賽龍男單決賽將與20歲的印度小將森恩（Lakshya Sen）交手；而日本名將山口茜（Akane Yamaguchi）將在女單決賽與20歲的韓國天才少女安洗瑩（An Se Young）上演爭冠戲碼。（編輯：陳仁華）1110320

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