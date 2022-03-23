戴資穎抵台一切平安 陪練員也確診

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（中央社記者龍柏安台北23日電）世界球后戴資穎今天早上飛抵台灣，不過卻傳出她的陪練員在英國確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）噩耗，好消息是戴資穎目前一切平安，已住進隔離飯店。

今年全英羽球公開賽台灣僅有球后戴資穎與一哥周天成兩人參賽，前年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發時，就曾傳出球員陪練員確診消息，去年台灣選手也因擔心染疫，影響備戰東京奧運，因此全部選擇缺席沒有參賽。

沒想到今年參加全英公開賽，再傳出周天成與戴資穎訓練員確診消息，甚至與戴資穎在4強交手的韓國女將安洗瑩，賽後也在個人IG上宣布確診。

據了解，戴資穎的訓練員確診時間比周天成更早，不過屬於無症狀患者，因此身體沒有任何不適，目前人仍留在英國飯店，預計將在3月底返回台灣。

有選手表示，在全球疫情爆發後，出國比賽都得面臨隨時染疫的風險，因此他們也會特別小心注意，而據悉戴資穎為確保自己沒受病毒侵襲，除平時格外小心，轉機時在巴黎甚至還自費篩檢，確認一切都沒問題，才順利搭上飛機抵台。（編輯：吳協昌）1110323