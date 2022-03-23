更多編輯台推薦新聞：
黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽
運動

黃怡樺陳思羽延續驚奇 WTT挑戰賽打進女雙決賽

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國
國際

烏克蘭跳高選手地窖躲戰火 輾轉赴世錦賽摘金獻給母國

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎

戴資穎抵台一切平安 陪練員也確診

2022/3/23 20:47（3/23 21:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者龍柏安台北23日電）世界球后戴資穎今天早上飛抵台灣，不過卻傳出她的陪練員在英國確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）噩耗，好消息是戴資穎目前一切平安，已住進隔離飯店。

今年全英羽球公開賽台灣僅有球后戴資穎與一哥周天成兩人參賽，前年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發時，就曾傳出球員陪練員確診消息，去年台灣選手也因擔心染疫，影響備戰東京奧運，因此全部選擇缺席沒有參賽。

沒想到今年參加全英公開賽，再傳出周天成與戴資穎訓練員確診消息，甚至與戴資穎在4強交手的韓國女將安洗瑩，賽後也在個人IG上宣布確診。

據了解，戴資穎的訓練員確診時間比周天成更早，不過屬於無症狀患者，因此身體沒有任何不適，目前人仍留在英國飯店，預計將在3月底返回台灣。

有選手表示，在全球疫情爆發後，出國比賽都得面臨隨時染疫的風險，因此他們也會特別小心注意，而據悉戴資穎為確保自己沒受病毒侵襲，除平時格外小心，轉機時在巴黎甚至還自費篩檢，確認一切都沒問題，才順利搭上飛機抵台。（編輯：吳協昌）1110323

延伸閱讀
周天成確診症狀輕微 留在英國隔離預計4月返台
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀