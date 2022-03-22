擊敗戴資穎奪全英羽賽亞軍 韓天才少女安洗瑩決賽後確診

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韓國羽球選手安洗瑩在全英羽球公開賽抱回亞軍，她在賽後透露自己確診COVID-19。（圖取自instagram.com/a_sy_2225）

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（中央社記者廖禹揚首爾22日專電）韓國天才羽球選手安洗瑩19日在全英羽球公開賽女單4強賽中，直落二擊敗球后戴資穎，最終抱回亞軍。她今天發文表達感謝，也透露自己在決賽後確診感染COVID-19。

安洗瑩（An Se Young）今天在社群網站上貼出她在全英羽球公開賽中奪銀照片，表示非常感謝能有這麼好的舞台與經驗，「因為有各位的應援，我非常享受、也感到很幸福」。

她謙虛地表示，這次沒能拿到最佳成績，會更加努力，以成為大放異彩的選手。

同時，她也為無法一一回覆祝賀訊息道歉：「我在決賽後確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），很抱歉沒能一一回覆各位。」但未透露目前身體狀況。

20歲的安洗瑩19日在英國伯明罕舉行的全英公開賽4強戰中對上戴資穎，以21比19、21比13，直落二拿下決賽門票，但在決賽不敵日本一姊山口茜，最終以亞軍為首次進軍全英公開賽劃下句點。（編輯：郭中翰）1110322