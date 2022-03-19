無緣拚全英羽賽第4冠 戴資穎讚安洗瑩表現穩定[影]

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世界球后戴資穎（圖）19日在全英羽球公開賽女單4強賽，以直落二不敵韓國天才少女安洗瑩。圖為戴資穎18日比賽畫面。（Badminton photo 提供）

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽女單4強賽，以直落二不敵韓國天才少女安洗瑩，戴資穎賽後也稱讚對手表現穩定，因此帶給她很大的壓力。

全英公開賽在英國伯明罕舉行，手握3冠的戴資穎這次第8度登上4強舞台，距離挑戰第4冠只差2勝。

有別於前一場8強賽對戰日本名將奧原希望，戴資穎展現優異控球和調動對手的能力，成功掌控比賽節奏，戴資穎今天女單4強賽面對世界排名第4、20歲的韓國天才少女安洗瑩（An Se Young），攻勢無法有效發揮，加上安洗瑩憑藉著積極進攻和防守能力占上風，戴資穎最終以19比21、13比21落敗，無緣決賽，吞下生涯對戰的第2敗。

戴資穎4強賽幾乎一路在追趕對手，談到今天表現，戴資穎賽後接受媒體訪問時表示，自己失誤較多，而她也大方讚賞安洗瑩是名很穩定的對手，「失誤很少，身高又滿高的，也很能跑」。

「我在追分過程，希望透過自己攻擊或出手去獲得分數」，戴資穎坦言，由於安洗瑩表現穩定，因此對她造成很大壓力。

在結束德國公開賽、全英公開賽後，戴資穎接下來將先返台隔離、調整，預計5月再出征國際賽。（編輯：陳政偉）1110319