更多編輯台推薦新聞：
世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首
國際

世界快樂排名台灣第26 蟬聯東亞國家之首

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家
國際

逃難波蘭身心俱疲 烏克蘭難民：我們想回家

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透
娛樂

華燈初上凶手是誰網路熱搜 五月天阿信密碼劇透

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎1/101

無緣拚全英羽賽第4冠 戴資穎讚安洗瑩表現穩定[影]

2022/3/19 20:46（3/19 21:50 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界球后戴資穎（圖）19日在全英羽球公開賽女單4強賽，以直落二不敵韓國天才少女安洗瑩。圖為戴資穎18日比賽畫面。（Badminton photo 提供）
世界球后戴資穎（圖）19日在全英羽球公開賽女單4強賽，以直落二不敵韓國天才少女安洗瑩。圖為戴資穎18日比賽畫面。（Badminton photo 提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北19日電）世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽女單4強賽，以直落二不敵韓國天才少女安洗瑩，戴資穎賽後也稱讚對手表現穩定，因此帶給她很大的壓力。

全英公開賽在英國伯明罕舉行，手握3冠的戴資穎這次第8度登上4強舞台，距離挑戰第4冠只差2勝。

有別於前一場8強賽對戰日本名將奧原希望，戴資穎展現優異控球和調動對手的能力，成功掌控比賽節奏，戴資穎今天女單4強賽面對世界排名第4、20歲的韓國天才少女安洗瑩（An Se Young），攻勢無法有效發揮，加上安洗瑩憑藉著積極進攻和防守能力占上風，戴資穎最終以19比21、13比21落敗，無緣決賽，吞下生涯對戰的第2敗。

戴資穎4強賽幾乎一路在追趕對手，談到今天表現，戴資穎賽後接受媒體訪問時表示，自己失誤較多，而她也大方讚賞安洗瑩是名很穩定的對手，「失誤很少，身高又滿高的，也很能跑」。

「我在追分過程，希望透過自己攻擊或出手去獲得分數」，戴資穎坦言，由於安洗瑩表現穩定，因此對她造成很大壓力。

在結束德國公開賽、全英公開賽後，戴資穎接下來將先返台隔離、調整，預計5月再出征國際賽。（編輯：陳政偉）1110319

延伸閱讀
戴資穎球后累積週數200週 續創新里程碑德國羽賽無緣8強 戴資穎：打得太急躁戴資穎粉碎奧運、世錦賽魔咒 用球拍回應質疑
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀