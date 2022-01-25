戴資穎球后累積週數200週 續創新里程碑

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）世界羽球聯盟（BWF）今天公布最新排名，世界球后戴資穎持續穩居球后寶座，球后累積週數邁入200週，持續堆高「小戴障礙」，續寫新的里程碑。

現年27歲的戴資穎，2016年12月世界排名首度登頂，成為台灣首名世界球后，過去5年多以來，曾4度讓出球后寶座，包括在2018年4月、2019月7月兩度被日本名將山口茜拉下球后寶座，以及2019年10月、12月排名分別曾被日本名將奧原希望、中國名將陳雨菲超車。

BWF今天更新世界排名，戴資穎2020年3月17日第5度登上球后寶座至今，排名穩居世界第一的她，生涯累積球后週數達200週，大幅領先排名第2的中國名將李雪芮的124週。

戴資穎去年年初泰國3站賽事斬獲1冠、2亞，包括年終賽冠軍與2座超級1000系列公開賽亞軍，後來出征東京奧運、世錦賽均打破魔咒，以銀牌作收，首度在2大賽奪牌，雙雙突破個人生涯最佳成績。

戴資穎目前持續備戰3月的歐洲賽事，今年首站將鎖定3月8日開打的德國羽球公開賽，隔週再轉戰全英羽球公開賽，戴資穎過去曾在2017、2018、2020年全英公開賽奪冠，這次將繼續挑戰冠軍頭銜。（編輯：張芷瑄）1110125