戴資穎世錦賽奪銀 坦言結果不是最好但超越自己

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世界球后戴資穎（左3）19日拿下世界羽球錦標賽女單銀牌，在Instagram分享與團隊和獎牌的合照。（圖取自instagram.com/tai_tzuying）

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）世界球后戴資穎在世界羽球錦標賽女單金牌戰，以0比2不敵日本名將山口茜，拿下銀牌，她昨天深夜在Instagram發文抒發心情，「結果不是最好的，但至少我成功超越了自己。」

戴資穎前2次征戰奧運，都在16強止步，今年第3度出征奧運，拿下東京奧運女單銀牌，世界羽球錦標賽同樣打破昔日魔咒，不但通過8強考驗，還闖進決賽，儘管昨天決賽以14比21、11比21輸給日本名將山口茜，以銀牌作收，但已追平台灣選手歷屆最佳成績，並帶回個人首面世錦賽獎牌。

戴資穎賽後在Instagram發文，除了感謝球迷和團隊外，也勉勵自己，今年已結束，明年又是新的開始。

戴資穎除了分享與團隊和獎牌的合照外，深夜有感而發在Instagram寫下，「結果不是最好的，但至少我成功超越了自己。」

面對世錦賽金牌戰表現，戴資穎坦言，儘管不滿意，但她已盡力，「接受每一個不完美，未來繼續跟自己比賽」。

除了感謝外界的打氣和關心外，戴資穎也分享自己的心情，很開心、也很難過，但她決定「把所有情緒都留在心裡，壯大自己」。（編輯：張雅淨）1101220

影片來源：BWF TV