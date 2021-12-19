戴資穎羽球世錦賽拿銀牌 追平台灣選手最佳成績[影]

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）世界球后戴資穎今天在世界羽球錦標賽女單金牌戰，以14比21、11比21不敵日本名將山口茜，拿下銀牌，雖沒奪得金牌，但個人首面獎牌入袋，也追平台灣選手在世錦賽最佳成績。

2021年世界羽球錦標賽在西班牙舉行，戴資穎在東京奧運後睽違4個多月再度出征國際賽，一舉闖進決賽，挑戰台灣羽壇新紀錄。

印尼男子歸化名將陳鋒、「羽球精靈」鄭韶婕在1999年、2011年羽球世錦賽均以單打銀牌作收，也是台灣過去在世錦賽的最佳成績，戴資穎成為第3名闖進決賽的台灣選手，距離台灣世錦賽首面金牌，只差1勝。

戴資穎金牌戰遭遇到世界排名第3的日本名將山口茜（Akane Yamaguchi），過去17度交手，戴資穎以10勝7敗占上風，兩人前一次碰頭已是2019年印尼公開賽，當時由山口茜直落二取勝。

戴資穎、山口茜都是生涯首度闖進世錦賽金牌戰，雙方開賽比分互咬，戴資穎靠著前後調動對手取分，一度以7比4領先，但隨後網前小球處理不及、判斷失誤與擊球出界，讓山口茜趁機以15比11超前。

戴資穎隨後追回2分，但關鍵時刻又發生失誤，讓山口茜連得4分，戴資穎首局以14比21棄守。

戴資穎次局開局陷入1比4落後時及時回穩，靠著連續對角線攻擊取分，一口氣連得6分，以7比4反超，山口茜展現韌性，再以12比9要回領先。

戴資穎後段比賽疑似因傷勢影響場上跑動，加上失誤，讓山口茜拉出一波7比0攻勢，拉開比分，最終戴資穎以11比21敗下陣來，拿下銀牌，除了是個人在世錦賽首面獎牌外，也追平台灣歷屆世錦賽最佳成績。（編輯：卞金峰）1101219