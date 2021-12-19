戴資穎粉碎奧運、世錦賽魔咒 用球拍回應質疑

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戴資穎東京奧運女單奪銀後，19日又在世界羽球錦標賽拿下銀牌，首度在2大賽奪牌不僅破除魔咒，也粉碎外界質疑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）世界球后戴資穎身手早已無庸置疑，今年又再突破，東京奧運女單奪銀後，今天在世界羽球錦標賽儘管無緣金牌，拿下銀牌，但首度在2大賽奪牌，不僅破除魔咒，也粉碎外界質疑。

現年27歲的戴資穎，自15歲起征戰國際賽，就在2009年越南羽球大獎賽一舉拿下亞軍，在國際賽場逐漸嶄露頭角的她，2011年美國黃金大獎賽斬獲生涯首冠，一連4年都有冠軍入袋。

儘管戴資穎2015年陷入冠軍荒，但依舊是4強賽常客，表現仍有一定水準，戴資穎2016年在印尼公開賽從16強起一連扳倒中國名將李雪芮、日本名將奧原希望、中國女將王適嫻，並在決賽力退中國名將王儀涵，抱回生涯首座頂級超級賽冠軍，同年的台北公開賽更在地主台灣球迷前高舉金盃。

戴資穎不斷用手中的球拍為台灣羽壇寫下歷史新頁，2016年世界排名首度登頂，成為台灣首名世界球后，並在2018年雅加達亞運女單項目，為台灣拿下在亞運羽球的首金。

觀察與現階段世界排名前5名的女單好手交手紀錄，戴資穎除了與韓國「天才少女」安洗瑩（An Se Young）交手、各執1勝外，面對中國名將、日本好手山口茜及奧原希望都擁有對戰優勢，在國際羽壇仍具有一定主宰力。

戴資穎目前球后累積在位週數194週，持續堆高「小戴障礙」，但她在2021年之前榮獲多座世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽冠軍頭銜的肯定，也握有亞洲錦標賽、世界大學運動會金牌，在比賽中經典反手拍擊球，與魔術般控球能力，更是屢屢讓球迷讚嘆不已，但卻依舊飽受質疑。

戴資穎過去在2012年、2016年兩度進軍奧運，都止步16強，征戰世錦賽始終跨不過8強關卡，過去為奧運、世界錦標賽等大賽獎牌絕緣體的她，在2021年一舉打破2大魔咒。

戴資穎秉持著「相信自己可以做到」的信念，在羽球路上持續尋求突破，而她球衣上印著「TTY」，除了代表英文名字縮寫外，她也曾透露還有另一層含意，就是Truly Trust Yourself（完全相信自己）。

戴資穎第3度出征奧運，今年東京奧運闖進女單決賽，已締造個人最佳成績，以銀牌作收；這次為了備戰世錦賽，留在台灣歷經4個多月調整，總算沒有空手而歸。

儘管戴資穎世錦賽爭金失利，但已追平台灣在世錦賽最佳成績，個人首面世錦賽獎牌到手後，用實際行動向外界證明自己。（編輯：戴光育）1101219