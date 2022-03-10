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德國羽賽無緣8強 戴資穎：打得太急躁

2022/3/10 21:51（3/10 22:07 更新）
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世界球后戴資穎10日在德國羽球公開賽女單16強賽意外輸球，戴資穎表示，自己打得太急躁，造成失誤較多。圖為2019年戴資穎參加新加坡羽球公開賽。（中央社檔案照片）
世界球后戴資穎10日在德國羽球公開賽女單16強賽意外輸球，戴資穎表示，自己打得太急躁，造成失誤較多。圖為2019年戴資穎參加新加坡羽球公開賽。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北10日電）世界球后戴資穎今天德國羽球公開賽女單16強賽，面對過去對戰從未輸過的日本女將高橋沙也加，意外以15比21、18比21輸球，戴資穎表示，自己打得太急躁，造成失誤較多。

戴資穎本季首戰從德國公開賽出發，希望藉由德國賽進行調整，以備戰下週的全英公開賽，外界原先預期戴資穎8強賽可能會對決印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu），沒想到兩人今天在女單16強賽雙雙出局。

戴資穎16強賽對手為世界排名第13的日本女將高橋沙也加（Sayaka Takahashi），賽前生涯6度交手，全都由戴資穎帶走勝利，握有對戰優勢，未料今天再度碰頭，戴資穎多數時刻處於落後。

戴資穎賽後接受媒體訪問時表示，輸球的關鍵在於她打得較急躁，造成失誤較多，也帶給自己很大的壓力，加上對手速度很快、球也相當銳利。

不過，即使戴資穎處於落後，場邊觀眾席仍不時有球迷高喊「小戴加油」，為她打氣，讓戴資穎相當高興，她說：「很開心看到那麼多人來為我加油。」

戴資穎下一戰將征戰3月16日起在英國伯明罕登場的全英羽球公開賽，她過去曾在2017、2018年及2020年3度封后，去年則未參賽，這次將挑戰生涯第4冠。（編輯：張雅淨）1110310

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