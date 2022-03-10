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德國羽賽不敵高橋沙也加 戴資穎16強爆冷淘汰

2022/3/10 20:29（3/10 22:03 更新）
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世界球后戴資穎10日在德國羽球公開賽不敵日本女將，在16強止步。（中央社檔案照片）
世界球后戴資穎10日在德國羽球公開賽不敵日本女將，在16強止步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北10日電）世界球后戴資穎今天德國羽球公開賽女單16強賽以15比21、18比21，不敵日本女將高橋沙也加，苦吞對戰首敗，爆冷在16強止步。

世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列德國公開賽在米爾海姆（Muelheim an der Ruhr）舉行，戴資穎睽違8年再度重返德國賽，也是本季首場賽事，她日前對外表示，希望透過德國賽適應比賽和調整時差，以備戰接下來的全英公開賽。

戴資穎首輪直落二輕鬆擊敗華裔美籍女將王苑力（Iris Wang），休兵1天，今天16強賽出戰世界排名第13的日本女將高橋沙也加（Sayaka Takahashi），雙方過去交手，戴資穎6戰全勝。

戴資穎開賽暖機稍慢，加上失誤較多，以8比11落後，技術暫停後，儘管3度追成1分差，但連續擊球出界，讓對手趁機拉開分數，戴資穎首局以15比21棄守。

戴資穎次局依舊陷入苦戰，雙方分數差距不超過3分，戴資穎雖一度以13比12反超，但對手隨即連拿3分要回領先，戴資穎緊追不捨，扳成18比18平手後，未能再下一城，以18比21敗下陣來。

德國公開賽頻爆冷門，日本名將桃田賢斗（Kento Momota）昨天男單首輪遭西本拳太（Kenta Nishimoto）橫掃，2021年世錦賽金牌、新加坡的駱建佑同樣未能通過首輪考驗；而印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）今天稍早女單16強賽以14比21、21比15、14比21輸給中國女將張藝曼。（編輯：張雅淨）1110310

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