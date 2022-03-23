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和平醫院護理師女兒確診 南門國中與鄰近國小師生採檢
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疫情
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疫情9/300

本土增2例 和平醫院護理師女兒染疫 新北陪病女採檢確診

2022/3/23 14:17（3/23 14:37 更新）
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台北市立聯合醫院和平院區（圖）有名護理師22日染疫，她的女兒23日也確診。（中央社檔案照片）
台北市立聯合醫院和平院區（圖）有名護理師22日染疫，她的女兒23日也確診。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北23日電）國內今天新增2例COVID-19本土個案，分別為台北市立聯合醫院和平院區一名發燒篩檢站染疫護理師女兒，另1名個案為新北市40多歲女性，有陪病需求採檢確診。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中公布，國內新增97例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為2例本土個案及95例境外移入（64例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

今天新增本土個案為2例女性，年齡分別為10多歲及40多歲，居住地分別為台北市及新北市。台北市個案與台北市立聯合醫院和平院區一名發燒篩檢站染疫護理師（案22178）有關，是案22178的女兒（案22322），一採陰性，但居家隔離期間第2次採檢時轉為陽性確診，Ct值為13.9。

至於新北市病例，莊人祥表示，個案因家人近期將住院，有陪病需求，依規定進行篩檢時驗出陽性報告，個案曾接種過2劑BNT及第3劑莫德納，Ct值為33.7，衛生單位已積極展開疫調，盼儘速釐清感染源。（編輯：陳清芳）1110323

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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