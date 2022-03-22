防宴席成疫情破口 即日起禁止逐桌敬酒敬茶

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指揮中心宣布，即日起宴席禁止逐桌敬酒、敬茶。圖為清消人員在台北市府轉運站的用餐區域進行環境消毒。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北22日電）嘉義婚宴群聚疫情延燒，疫調發現，逐桌敬酒會造成疫情擴散。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，即日起宴席禁止逐桌敬酒、敬茶，但拍照仍維持可脫口罩的規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情零星延燒，但嘉義日前發生一場婚宴群聚，至今累計16人染疫。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午說明最新疫調，這場婚宴染疫者集中在用餐區右半邊，賓客（案21792）雖然是最早確診的指標個案，但進一步檢視Ct值、發病日、傳播鏈後發現，另一名賓客（案22137）較可能是感染源、且曾逐桌敬酒聊天，恐怕是疫情擴大原因，由於個案染疫時間較長，疫調範圍也將擴大。

考量婚宴逐桌敬茶、敬酒時都沒戴口罩，恐成防疫破口，陳時中也宣布，即日起宴席全面禁止逐桌敬酒、敬茶，避免有未被確診的賓客與會，造成較大疫情傳播。

陳時中說，未來婚宴場合上，民眾坐著吃飯時可以拿下口罩，但只要一站起來就要戴口罩，若要敬酒、敬茶，可以到台上「遠距」進行，唯有維持社交距離才能拿下口罩，這樣不會對用餐造成太大不便，希望民眾配合。

至於婚宴上能否脫口罩拍照，陳時中指出，現行規定可以脫口罩拍照，這規定沒有改變，但還是希望能戴著就儘量戴。

根據病毒基因定序，嘉義婚宴群聚可能和新北設計師案相關，專家也質疑是否當初匡列疫調時強度不足。

陳時中說，匡列強度夠不夠，各界都有不同見解，有人擔心匡列強度太強，民眾會刻意不掃實聯制，但事後發現有1、2例漏網之魚，又認為匡列太少，基本上疫調都有一定標準，會盡可能不漏掉，但不可能做到100%，若有辦法做到完美，全世界確診個案就不會這麼多了。（編輯：陳清芳）1110322