北市聯醫和平院區護理師染疫 曾接觸2境外移入

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北22日電）北市聯醫和平院區一名發燒篩檢站護理師染疫，初步疫調發現，確診護理師曾接觸美國及馬來西亞境外移入個案，前者具抗體研判為舊案，源頭較可能是馬國病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中說明，染疫護理師（案22178）為急診及發燒篩檢站護理師，曾協助確診病患做入院動線引導。疫調顯示，個案發病日為3月21日，快篩及PCR檢驗陽性，今天確診。

陳時中說，染疫護理師3月18日曾接受篩檢，當時結果為陰性，3月18日至19日值大夜班，曾接觸2名境外移入個案，皆為落地採檢者，美國入境病例的Ct值為30、Ｎ抗體陽性，研判是舊案，馬來西亞入境個案的Ct值14、N抗體陰性，較可能是感染源。

外傳這名護理師曾經感染嚴重急性呼吸道症候群（SARS），如今又染上COVID-19，對此，陳時中表示，初步資料並未顯示這名染疫個案過去曾經確診SARS。

陳時中近一步說明，衛生單位已緊急匡列家人、社區接觸者共5人，2人陽性（案22222至22223），為這名護理師的丈夫及孩子、 2人陰性、1人檢驗中，均列居家隔離；在職場接觸者部分，共匡列24人，檢驗均為陰性，6人列居家隔離、18人列自主健康管理。

陳時中說，院方已安排全院員工採檢；另3月17日至3月21日的急診病患74人也全數採檢，均為陰性。昨天已完成急診部門清消，於今天恢復運作。這次的圍堵速度算快，防疫應該仍在可控範圍內。（編輯：陳清芳）1110322