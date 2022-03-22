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北市聯醫和平院區護理師一家3人確診 全院採檢

2022/3/22 10:45（3/22 10:58 更新）
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台北市立聯合醫院一名在採檢站工作的員工確診，她的先生與孩子一家共3人確診。圖為聯合醫院和平院區。（中央社檔案照片）
台北市立聯合醫院一名在採檢站工作的員工確診，她的先生與孩子一家共3人確診。圖為聯合醫院和平院區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北22日電）台北市立聯合醫院員工確診，副市長黃珊珊今天表示，這名個案在採檢站工作，Ct值僅11，她的先生與孩子一家共3人確診，將驗抗體釐清感染源，並安排全院採檢。

黃珊珊今天出席2022智慧城市展開幕暨頒獎典禮前接受媒體聯訪表示，聯醫和平院區有一名護理師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），Ct值僅11，她的先生跟孩子也染疫，Ct值比較高、30幾，一家共3人確診。

黃珊珊指出，還不知道是她先感染或被家人傳染，且這名護理師負責發燒採檢站的業務，擔心是工作中與確診者接觸染疫，還在做疫調，將驗抗體，同時安排和平院區全面採檢，追查感染源。

此外，黃珊珊說，智慧城市展有一團外賓昨天入住旅館後，由聯醫派人去採檢，發現有一人確診，Ct值35，已匡列同團另外8人居家隔離，這一團就不會參加這次活動。

黃珊珊強調，智慧城市展所有防疫因應作為都是與疾管署、外交部與國發會一起討論確認細節，外賓確診本來就在計畫可能範圍內，現在都是按照原定計畫進行。（編輯：李亨山）1110322

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