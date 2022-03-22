北市護理師一家3人確診 柯文哲：社區有不明感染源

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市立聯合醫院和平院區一名護理師一家3人確診，台北市長柯文哲表示，這代表社區內有不明感染源，台灣目前疫情控制算良好，但周邊國家最近情況頗嚴峻，有點擔憂。

柯文哲、桃園市長鄭文燦等今天出席2022智慧城市展開幕暨頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。

柯文哲表示，到現在為止，台灣疫情控制算良好，但周邊國家最近情況蠻嚴重，有點擔憂，並指出聯醫和平院區有護理師確診，表示社區裡有不明感染源，「口水戰可以免就免啦」，先解決要處理的問題。

此外，聯合報民意調查中心民調顯示，六都市長裡柯文哲滿意度最低、不滿意度最高；鄭文燦滿意度則突破8成。

柯文哲表示，過去兩年市民滿意度低，他會檢討、慢慢處理；台北市民要求高，會促使城市進步得更快，不是壞事。

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鄭文燦則說，桃園已成為雙北以外一個好的選項，會更努力讓市民幸福感提升。媒體提問桃園市民對防疫不滿意度也偏高，鄭文燦指出，這份民調是2月做的、當時有一波疫情，且問的是機場方面，雖是中央主導，但桃園不會迴避，他相當支持中央防疫政策，目標是做得更好。

鄭文燦說，對桃園防疫團隊的表現基本上滿意，確診跟死亡個案數都遠低於人口比例，在防疫與接種滿意度上都超過8成，表示有防疫韌性，守住國門不容易，對團隊表示敬意。（編輯：李亨山）1110322