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和平醫院護理師女兒確診 南門國中與鄰近國小師生採檢
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和平醫院護理師女兒確診 南門國中與鄰近國小師生採檢

2022/3/23 14:00（3/23 14:33 更新）
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台北市聯醫和平院區一名護理師確診，她另一名就讀南門國中的女兒23日也確診，市府已安排篩檢車進駐。圖為南門國中校園一景。（圖截自Google地圖）
台北市聯醫和平院區一名護理師確診，她另一名就讀南門國中的女兒23日也確診，市府已安排篩檢車進駐。圖為南門國中校園一景。（圖截自Google地圖）
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（中央社記者陳昱婷台北23日電）台北市聯醫和平院區一名護理師及她的先生、小孩昨天確診，另一名就讀南門國中的女兒今天也確診，市府已安排篩檢車進駐，將協助此國中及鄰近國小2校師生採檢。

台北市立聯和醫院和平院區急診室的護理師（案22178）及她的先生（案22222）與兒子（案22223）昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），據指出，她就讀南門國中的另一名女兒今天確診。

南門國中表示，正與衛生局、教育局密切聯繫中，已在進行相關防疫作為，聯合醫院已派篩檢車進駐校園協助採檢。

南門國中指出，這名學生昨天採檢是陰性，後來再度採檢轉為陽性，由於學校緊鄰另一所國小，北市府下午將協助2校師生採檢。

台北市衛生局表示，案22178的另一名小孩今天確診，正在協助校園師生造冊篩檢。（編輯：李亨山）1110323

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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