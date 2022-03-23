聯醫和平院區護理師女兒確診 篩檢全校2476人

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市聯醫和平院區一名護理師及丈夫、兒子、女兒相繼確診COVID-19，匡列居家隔離67人，女兒班級共44人停課，並擴大採檢女兒就讀國中的全校區2476人。

台北市立聯和醫院和平院區急診室篩檢站的護理師（案22178）及她的丈夫（案22222）與兒子（案22223）昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），她就讀南門國中的另一名女兒（案22322）今天確診。

台北市政府下午舉行疫情記者會說明。副市長黃珊珊表示，護理師案匡列67人居家隔離，3人陽性就是其丈夫與孩子，14人陰性、50人檢驗中；擴大採檢247人，206人陰性、41人檢驗中。

此外，和平院區採檢782人皆為陰性，急診室已於21日清消，已經開放收治病患，所有員工皆為加強健康監測。

護理師女兒就讀的南門國中，因與國小及幼兒園共用運動場，擴大篩檢全校區學生及教職員2476人，女兒就讀的班級共44人停課，22日至31日採線上教學；今天起，全校各班原班上課、不上外堂課、不用專科教室，社團活動與晚自修皆暫停。

黃珊珊指出，今天安排該校全校大清消、每天2次量體溫，校園場地暫停開放至31日，視今天採檢結果決定其他班級要不要停課或後續處理。（編輯：陳清芳）1110323