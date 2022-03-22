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和平院區護理師一家3口確診 足跡中正萬華區

2022/3/22 16:12（3/22 17:03 更新）
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台北市聯醫和平院區1名護理師一家3口確診，衛生局公布足跡。（台北市衛生局提供）
台北市聯醫和平院區1名護理師一家3口確診，衛生局公布足跡。（台北市衛生局提供）
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（中央社記者陳昱婷台北22日電）台北市聯醫和平院區1名護理師一家3口確診，衛生局表示，3人足跡包含7-11警廣門市、全聯萬華雙園門市、和平青草園、第一銀行雙園分行等，已完成環境清消並發送27則細胞簡訊。

台北市衛生局下午舉行視訊記者會說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情現況，專門委員歐佳齡表示，北市今天共新增4名本土病例，其中3人為同一家人，包含在和平院區急診室的護理師（案22178）及其先生（案22222）、兒子（案22223），另外一人則為居隔中確診（案22224）。

歐佳齡說明，案22178的感染源還在追查，已經匡列居家隔離11人，含密切接觸者5人及職場工作人員6人；除了2名家人外，其餘9人PCR都是陰性。

歐佳齡指出，同醫院18名風險對象PCR都是陰性，住院中的74名病患也都是陰性，因此急診室在昨天全面清消、靜置到今天零時後，已經開始收治病患，全院員工將加強健康監測。

衛生局同時公布，案22178、案22222及案22223的公共場域活動史，包含7-11警廣門市、全聯萬華雙園門市、和平青草園戶外、7-11大埔門市、第一銀行雙園分行、台北莒光郵局，相關足跡已完成環境清消及發送27則細胞簡訊。

有關案22224，歐佳齡說明，這名個案為參加嘉義婚宴染疫的案22039接觸者，19日被匡列後採檢為陰性，代表個案在那個時間點還沒有傳染力，由於個案是在居家隔離期間轉為陽性確診，沒有公共場域足跡要公布，已擴大採檢41人結果都是陰性，另職場同事有採檢11人，結果尚未出爐。（編輯：方沛清）1110322

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