北市聯醫護理師染疫 確診丈夫沒打過疫苗暫無症狀

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北市聯醫和平院區護理師一家3人確診，其染疫的丈夫沒打過COVID-19疫苗，暫時無症狀。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北22日電）北市聯醫和平院區發燒篩檢站護理師染疫，其丈夫及孩子也確診，據指揮中心資料顯示，染疫丈夫沒有打過任何一劑COVID-19疫苗，目前個案暫時無症狀，將持續追蹤。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，染疫護理師（案22178）為台北市立聯合醫院和平院區急診及發燒篩檢站護理師，曾協助確診病患做入院動線引導，所以在3月18日至19日值大夜班，曾接觸2名準備住院的境外移入個案。

衛生單位已緊急匡列家人、社區接觸者共5人，其中2人陽性（案22222、22223），為這名護理師的丈夫及孩子，Ct值高、病毒量低，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，同住家人現階段傳染力低，若Ct值持續下降，可推斷護理師第一波傳給家人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，護理師的丈夫及孩子暫時無症狀，仍待觀察，一般來說，沒有接種疫苗的感染者會有症狀，甚至病情可能沒這麼輕微，不過確診者症狀表現一向是因人而異，包含護理師在內，3人都在醫院隔離治療。

國內持續積極接種疫苗，盼提高疫苗覆蓋率，自去年3月22日起台灣開放施打COVID-19疫苗，今天是接種週年，從疫苗不足到充沛，媒體提問陳時中這一年的感想，他感慨時間過好快，未來的接種目標就是覆蓋率愈多愈好，才能讓國內形成愈高保護力。

針對媒體提及，中央是否考慮開放民眾第3劑莫德納疫苗施打全劑量，以獲得更高抗體，陳時中認為，以國外數據分析，施打半劑後，接種者已經能擁有非常好的保護效果，國內專家也沒有類似建議，重申劑量不是愈多愈好，適量才能安全又有效。

隨著COVID-19病毒不斷變異，完整接種疫苗的突破性感染個案增加，據指揮中心資料顯示，近期無高端疫苗突破感染病例出現，外界關注是否意味高端疫苗的保護效果後來居上，陳時中研判，高端疫苗沒有特別高的突破性感染，可能與施打人數相對少有關，所以突破性感染相對可能性降低。

另外，隨著國內疫情趨緩，各界關注度逐漸轉向今年底的縣市大選，陳時中動向受關注；是否為下一屆桃園市長的接班人選，桃園市長鄭文燦認為，陳時中到哪裡都很強。對此，陳時中僅說，現在還沒有在準備，「一心一意希望疫情早日過去。」（編輯：陳政偉）1110322