桃機機艙清潔員定序出爐 不同於國內現有傳播鏈

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桃機機艙清潔員（案21914）序列出爐，為Omicron的的BA.1病毒株。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北22日電）疫情指揮中心今天表示，桃機機艙清潔員案其中1名個案定序出爐，所染Omicron序列不同於國內現有傳播鏈，將進一步比對個案曾清潔航班中境外移入個案序列，釐清感染源。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中說明，桃機機艙清潔員（案21914）序列出爐，為Omicron的的BA.1病毒株，並非媒體常提及的「Omicron的妹妹（BA.2）」，序列與今年初發生的桃園機場群聚不同。

陳時中說，機艙清潔員這支病毒株的序列也沒有在國內任何一起本土群聚發現過，以國內驗出的境外個案分析，該序列多來自印尼、越南入境者，研判是機艙清潔員清掃機艙遭感染，將進一步定序曾清潔的航班內境外移入個案，釐清傳播途徑。（編輯：陳政偉）1110322