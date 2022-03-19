長榮航勤2員工打滿3劑仍染疫 桃園機場緊急清消

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（中央社記者葉臻桃園19日電）長榮航勤2名員工染疫。桃機公司表示，這2名員工已在1月底完成第3劑疫苗接種，目前針對相關工作場所、桃機第二航廈部分區域進行清消；這2名員工今天未上班、目前疫調中。

桃園機場公司今天下午發布新聞稿表示，桃園國際機場昨天執行高風險工作人員每週篩檢計畫，共3984人接受篩檢，其中有2人呈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應。

機場公司表示，這2名員工是定期篩檢名冊中的第二類人員，均已在1月底完成第3劑接種，前2次（3月11日、3月4日）的PCR篩檢均為陰性，昨天在例行篩檢中呈陽性反應，目前已由疾病管制署及桃園市衛生局進行檢疫及疫調作業中。

桃機公司表示，第一時間即通報疾病管制署、桃園市政府衛生局及這2名員工所屬單位（長榮航勤），長榮航勤已針對這2名員工工作場所進行清消，機場公司也針對2人上下班時在第二航廈行經的動線及區域進行深度清消作業；這2名員工今天未上班，將由衛生單位進行疫調後前往醫療院所隔離。

桃機公司表示，桃園機場自2月15日起依據111年強化桃園國際機場防疫措施專案，統籌機場各作業單位執行健康監視計畫，依據其風險程度及疫苗接種情形，進行每週PCR篩檢與快篩，追蹤健康情形。（編輯：張銘坤）1110319