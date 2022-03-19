桃機2航勤染疫 桃市府公布IKEA桃園店等5足跡

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（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市今天新增3例本土個案，包含2名桃機航勤人員及1名感染源待釐清女性。桃市府表示，航勤部分已匡列54人，並公布5處足跡，包含IKEA桃園店、台茂購物中心等。

桃園市政府今天下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案21913、21914、21915）。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，案21915為一名40多歲女性，3月16日因有症狀就醫，經醫師評估有收治住院需求，經PCR採檢確診，後續指揮中心依二採、抗體檢驗及相關接觸者檢驗結果，初步研判非近期感染。

王文彥表示，案21913及案21914為某航空航勤清艙人員（長榮航勤），經桃園國際機場例行性唾液PCR採檢，在今天清晨檢驗出陽性，衛生局已初步匡列工作密切接觸者54人，持續疫調匡列中。

桃園市政府今天也公布這2名航勤（案21913、21914）公共場所足跡，包括3月10日下午至IKEA桃園店；3月12日、16日至久久大賣場大園店；3月14日下午至台茂購物中心、貳樓桃園台茂店；3月15日晚間至蘆竹區「W1美學館」。

桃市府表示，民眾如曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測；市府持續開設中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站，民眾若有採檢必要，可至社區採檢站採檢。（編輯：張銘坤）1110319