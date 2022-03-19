桃機2名清艙人員染疫 嘉義婚宴群聚再增3例

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（中央社記者張茗喧台北19日電）國內今天新增6例COVID-19本土病例，其中2例為桃機清艙人員、疑在機上打掃時染疫，源頭待釐清；另有3例與嘉義婚宴群聚相關，累計4人確診，其餘196名婚宴賓客正加緊採檢。

中央流行疫情指揮中心今天下午發布新聞稿宣布，國內新增6例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例及120例境外移入病例，沒有新增死亡個案。

指揮中心發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，今天新增本土個案中桃園市就占3例，其中2例為20多歲女性，為某航空公司清艙人員（案21913、21914），2人分別於3月15日、16日出現喉嚨不適症狀，3月18日在桃機員工定期篩檢確診，Ct值均為26，整體群聚感染源仍待釐清。

莊人祥認為，由於清艙人員會上機打掃機艙時，可能在工作過程中接觸到機上感染源而染疫，後續將進行病毒基因定序以釐清感染源；因應此次疫情，防疫團隊緊急匡列175名清艙人員，其中168人PCR檢驗陰性、2人陽性、5人快篩陰性，另有50名出入境推輪椅人員PCR檢驗都陰性。

莊人祥說，桃園另1例為40多歲女性，從未接種過疫苗，3月16日因下腹痛、腹瀉等症狀就醫採檢確診、Ct值34，隨後2次採檢都陰性，6名家屬採檢均為陰性；經血清抗體採檢，N抗體檢測2次均陰性、S抗體陽性，研判為舊案，對社區應無影響。

他指出，另有3例是嘉義縣市的個案，都曾於3月13日和染疫業務員（案21792）參加同一場婚宴，3人看到新聞或接獲通知後立刻前往採檢，今天上午確診，Ct值介於13至21，其餘196名參加婚宴的賓客也將居家隔離並陸續採檢，目前婚宴群聚累計4人染疫，群聚感染源仍待釐清。

值得注意的是，今天境外移入新增120例，創下史上新高，莊人祥解釋，由於3月7日入境檢疫天數從14天縮短為10天，這幾天正好有檢疫10天期滿採檢者，也有檢疫14天期滿採檢者，導致採檢人數比以往多出1倍，才會突然新增這麼多人確診，預期未來幾天都會是類似情形。

根據指揮中心統計，今天新增境外移入個案為61例男性、59例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸（26例）、印尼（14例）、越南（12例）、美國（8例）、香港（5例）、菲律賓（4例）、泰國及捷克（各3例）、澳大利亞、奧地利、新加坡及韓國（各2例）、多明尼加、印度、法國、波蘭、西班牙、丹麥、馬來西亞、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯、日本及巴西（各1例）移入，另26例調查中。（編輯：陳政偉）1110319