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嘉縣某國小校長染疫 曾和確診者參加宴席

2022/3/19 13:33（3/19 13:42 更新）
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嘉義縣一名國小校長確診，與18日嘉義市確診男子有關。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
嘉義縣一名國小校長確診，與18日嘉義市確診男子有關。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣一名國小校長確診，與昨天嘉義市確診男子有關，這名校長15日參加全縣校長研習，昨晚出席民雄鄉公所村鄰長聯誼餐會，相關人士已被通知篩檢，衛生局證實此事。另外，民雄鄉上午全鄉清消。

嘉義縣今天傳出某國小校長確診COVID-19（2019 冠狀病毒疾病），衛生局長趙紋華證實，校長因與嘉義市確診男一起參加宴席而確診，而這名校長並不包含在昨天已居家隔離的3名男女之內。

嘉義縣某國小林姓校長告訴中央社記者，他15日參加全縣校長研習，今天被通知到醫院PCR採檢，參與研習的校長都有接獲篩檢通知。

染疫校長昨晚也參加民雄鄉公所舉辦的村鄰長聯誼餐會，縣長翁章梁也與會，據親近縣長人士說，翁章梁有進行篩檢為陰性。

民雄鄉公所表示，接獲通知後，清潔隊上午全鄉清消，下午在鄉內二處設擴大採檢站。（編輯：卞金峰）1110319

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