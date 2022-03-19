嘉義秀林國小停課10天 確診校長沒等採檢結果就外出將懲處

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嘉義縣19日新增2例本土確診個案，其中一名是國小校長，活動層面廣，民雄鄉已進行全面清消，縣府也隨即在長庚醫院、慈濟醫院、民雄運動公園及秀林國小加開4處篩檢站。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年3月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）嘉義縣今天出現2例確診案例，均為13日參加喜宴案接觸者已送醫隔離治療，其中一人是秀林國小校長，縣長翁章梁表示，這名校長在採檢結果未出爐就參與活動，縣府將依法懲處。

翁章梁下午召開線上記者會，說明新增2名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案21916（男，73歲）、21917（男，56歲），與嘉義市的染疫男子（案21792）相關，都參加同一場宴席，均已送醫隔離治療。

翁章梁表示，案21916是退休人士足跡單純，但案21917是民雄秀林國小校長，足跡遍及嘉義縣政府教育處、人力發展所（創新學院）、南華大學及民雄鄉公所前停車場，15日參加全縣國小資訊研習、18日晚間參加民雄鄉公所舉辦的餐會。

翁章梁強調，接獲疫情指揮中心通知，上午7時緊急召開應變會議，擴大進行密切接觸者匡列、篩檢及清消，並馬上為秀林國小全校師生採檢，從今天起預防性停課10天至3月28日。

另外，在長庚醫院、慈濟醫院、民雄運動公園及秀林國小設置4處篩檢站，民眾可來此進行PCR篩檢，而疫調匡列密切接觸者48人，將全數送太保集中檢疫所隔離，其餘疫調中。

翁章梁說，18日晚上與立委陳明文參加民雄鄉公所舉辦的餐會，都被通知做PCR檢測，他檢測結果是陰性，因為與染疫者沒直接接觸、無逐桌敬酒，依衛生局指示，自我健康監測即可。目前陳明文也做完檢驗，結果尚未出爐。

翁章梁指出，秀林國小校長違反傳染病防治法36條規定，在通知採檢結果未出爐就參與活動，縣府依法懲處，並送校長成績考核委員會議處。

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，社區擴大篩檢部分，依名冊或簡訊通知，即日起通知PCR檢測，所有被通知採檢人員在結果未確認前，不得參加任何活動。環保局已進行民雄鄉全面消毒，請鄉親不用過度恐慌。

趙紋華說，有相關足跡者憑簡訊到醫院或社區篩檢站篩檢，費用由政府負擔，請務必做好自主健康管理，與家人共處務必佩戴口罩，保持社交距離，如有症狀或不適，請撥打1922專線。（編輯：謝雅竹）1110319

（指揮中心提供）