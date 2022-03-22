教師與確診者足跡重疊 雲林2國小預防性停課

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雲林縣崙背國小21日深夜公告，有教師與確診者足跡重疊，22日預防性停課1天，校園展開清消作業，23日是否復課待PCR結果決議。（崙背國小提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年3月22日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）雲林縣崙背國小昨天深夜公告，有教師與確診者足跡重疊，今天預防性停課1天，明天是否復課待PCR結果決議。仁和國小也因足跡重疊，今天上午宣布下午起到23日預防性停課。

崙背國小校長李秉承今天向中央社記者表示，學校1名老師日前不約而同與妹妹同時返家探親，結果老師昨天得知妹妹曾與嘉義喜宴COVID-19（2019冠狀病毒疾病）接觸，因此被匡列、PCR結果為陽性，緊急通報相關單位。

李秉承說，老師已安排PCR檢測，為確保學生健康，學校今天預防性停課1天，衛生局也會派員清消校園。至於明天是否恢復上課，將等待老師的PCR結果而定。

另外，雲林縣仁和國小也因有師生與確診者足跡重疊，學校在今天上午宣布，從今天下午起到23日預防性停課，由於適逢月考期間，未完成的考試將擇期舉行。

雲林縣府教育處指出，雲林縣下崙國小和飛沙國小因有師生與案22040接觸，昨天預防停課1天；相關師生經PCR採檢後全數陰性，下崙國小今天正常上課，飛沙國小因為作業不及，所以今天持續停課。

雲林縣北港高中有教師為外縣市COVID-19確診者的同住家人，經匡列居家隔離並PCR檢測，二採陽性確診。學校調查其任教的4個班級學生及同辦公室教職員共91人，今天起居家隔離10天。

北港高中今天上午安排全校師生快篩，明天全校將預防性停課1天清消校園。（編輯：郭諭儒）1110322