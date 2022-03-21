雲林北港高中1教師確診 4班級預防性停課10天

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雲林縣北港高中一名教師二採陽性確診，經調查有4個班級學生與確診者接觸，已安排PCR及居家隔離10天。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣北港高中今天下午在官網公告，有名教師是外縣市COVID-19確診者的同住家人，經匡列居家隔離並PCR檢測，二採陽性確診，經調查有4個班級學生與確診者接觸，已安排PCR及居家隔離10天。

雲林縣衛生局長曾春美證實北港高中有名教師確診，學校已經針對校園環境完成清潔消毒，相關案情以中央流行疫情指揮中心明天公告為準。

北港高中今天下午4時許貼出公告，學校一名教師是外縣市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者的同住家人，被匡列後居隔並採檢，19日第一次PCR採檢結果陰性，學校當時啟動高規格防疫因應措施，隔天委請專業廠商進校全面環境清消，並依規定通報縣府衛生局及教育處，21日教師二採結果陰轉陽。

北港高中調查，有4個班級學生與確診教師接觸，按規定相關師生居家隔離10天並安排PCR採檢，學校已協助學生借用載具借用、安排線上課程等停課不停學應變措施。

為避免交叉感染，學校要求至28日停止所有跑堂課程，未停課學生留在原班原坐位自主學習，同時體育課、音樂課等所有室內外課程均須戴口罩，也要落實量體溫、用餐使用隔板並禁止交談、手部徹底清潔與消毒等，維護個人衛生習慣。（編輯：黃世雅）1110321