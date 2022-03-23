智慧城市展3外賓確診匡列38人居隔 北市發5045則細胞簡訊

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）2022智慧城市展外賓團已3人確診COVID-19，北市府今天表示，匡列外賓等38人居家隔離10天、119名工作人員及飯店員工自主健管，以細胞簡訊通知5045人健康監測。

2022智慧城市展陸續傳出外賓入境後採檢確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），台北市政府下午臨時召開記者會說明。

市長柯文哲表示，第一天先在飯店採檢出一名貝里斯外賓陽性後，同一車的7名外賓、2名台灣隨行秘書共10人居家隔離；今早再對其他的22名外賓、18名工作人員做PCR篩檢，再發現波蘭籍與巴拉圭籍外賓各1人確診。

柯文哲指出，匡列外賓27人、隨行秘書8人、司機3人，共38人居家隔離10天再加自主健康管理7天；而工作人員107人、飯店員工12人共119人自主健康管理10天，市府並提供每人快篩劑2份。

此外，北市府發出細胞簡訊5045封給參展廠商、貴賓等，提醒自我健康監測10天。柯文哲並表示，他本人中午做過快篩，「我如果陽性現在就不會坐在這啦」，他在展上有戴N95口罩、保持1.5公尺社交距離，自我健康監測即可，應不會影響去議會施政報告。

而外賓住過的晶華酒店樓層靜置72小時後全房清消，再靜置48小時後消毒，並清洗冷氣濾網、以醫療級紫外線照射等。

由於此次外賓是採專案泡泡來台，媒體詢問北市府最終收到的防疫計畫書，採檢地點究竟在機場還是飯店。

副市長黃珊珊表示，邀請單位為國發會，防疫計畫書則是送給中央疾病管制署審查，「我們這邊收到最後版本就是應該要在機場採檢」。

黃珊珊強調，重點是都要有採檢到，因為外賓團是專人專車、不會與外界接觸或交錯，即便在飯店採檢也沒有擴散的可能，在外賓出來活動前北市府就都已採檢並知道結果。

黃珊珊表示，今天也是依照計畫書規劃的2天採檢一次，凌晨4時就進飯店採檢，才驗出2人確診。

而對於貝里斯籍確診者是否為舊案，黃珊珊表示還要等抗體結果，不過這幾名確診外賓都是無症狀。

柯文哲指出，他當時看到計畫書就想一定要留採檢的備援系統，因為COVID-19病毒潛伏期為2至4天，就算在機場驗出陰性也不保證一定安全，在機場若沒篩檢，北市也有防疫巴士可以直接開到飯店去做。

柯文哲說，台灣不可能永遠鎖國、邊境終究要開放，要思考如何取得防疫與經濟發展平衡，出問題不要怪來怪去。（編輯：張銘坤）1110323

（台北市政府提供）