外賓採檢程序惹議 陳時中：大規模泡泡需滾動檢討

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（中央社記者郭建伸台北23日電）2022智慧城市展傳出外賓未在機場採檢便入住飯店，外界質疑採檢程序未落實。衛生福利部長陳時中今天受訪表示，大規模的泡泡都是一次次累積經驗，採檢次數、泡泡執行，都需要經驗磨合與滾動式檢討。

2022智慧城市展昨天開幕，但傳出外賓未在機場採檢便入住飯店，經醫院帶隊採檢後發現1人確診，台北市政府質疑採檢程序未落實。立法院社會福利及衛生環境委員會今天繼續審查菸害防制法部分條文修正草案。

媒體詢問，為什麼有外賓是在機場採檢，有外賓是在飯店篩檢。

陳時中表示，指揮中心是要求第0天下機後就要採檢，至於在什麼地方採檢，則由主辦單位安排。

媒體詢問，根據曝光的防疫公文規定外賓是在機場候機室篩檢，為何最後沒在機場篩檢，或是公文還沒批核外賓就到台灣。

陳時中表示，公文到昨天中午還沒到指揮中心，還沒批核下去，「我們還沒回文」，而原來的行文就是到下榻旅社檢驗。

媒體追問，是否國發會的公文發得比較慢，導致指揮中心批准較慢。陳時中表示，國發會的公文比較晚，3月18日第二次來文，那天是週五；他以前協調時就表達過，第0天就要篩檢，至於地點則因外賓不同，交由主辦單位安排。

陳時中表示，像這樣大規模的泡泡，都是一次次累積經驗，不管是採檢次數、泡泡執行，都需要經驗磨合與滾動式檢討。他說，這次不屬於外交泡泡，而是屬於專案。

台北市立聯合醫院和平院區員工確診，媒體也詢問全院篩檢報告是否出爐。

陳時中表示，他不知道是否全院報告都出爐，但目前檢驗出來都是陰性。

此外，食藥署昨天公布日本進口草莓又有9批驗出農藥超標，但稱牽涉層級太高暫不停止進口。陳時中表示，這樣的回應不恰當，每個單位各有權責，發現農藥超標就要增加檢查批次，被驗出來批次較多，就要進入逐批查驗，若查到超標就要退運銷毀。（編輯：張良知）1110323