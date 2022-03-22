智慧城市論壇染疫外賓採專案泡泡 對社區影響低

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2022智慧城市展台北場22日起在南港展覽館2館舉行，因有邀請國際貴賓來台參與，主辦單位依中心中央流行疫情指揮中心規範，於中午清場進行消毒。中央社記者王飛華攝 111年3月22日

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎、江慧珺台北22日電）智慧城市論壇有1名外籍賓客入境後確診，指揮中心指揮官陳時中今天表示，這次入境的外賓採專案泡泡且依規定採檢，儘管有人染疫但對社區影響仍低。

近日登場的2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）邀請多名外賓參與，但有媒體報導指出，17名前來參加活動的外賓未在機邊採檢便入住飯店，後來經醫院帶隊採檢後發現1人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其餘人員因此遭隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，這次智慧城市論壇因參與國家多，對於台灣能見度、經濟都有幫助，因此外賓採專案泡泡形式入境，不僅入境前有PCR陰性證明，入境後也按規定採檢，儘管有人確診，也已將對社區影響可能性降到最低。

有媒體詢問，為何專案泡泡入境者可不用在機場採檢。陳時中認為，有可能是以方便為主，才會到旅館才集中檢疫並採檢，但依照指揮中心規定，無論如何入境第0天都要依規定採檢。

另外，北市聯醫1名護理師確診COVID-19，外傳這名護理師過去曾感染嚴重急性呼吸道症候群（SARS），是國內首名有SARS及COVID-19病史的個案。

陳時中說，這名個案過去疑似曾通報過SARS疑似病例，但最後沒有確診；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則表示，根據勾稽，國內至今沒有過去感染SARS、最近確診COVID-19的患者。（編輯：張雅淨）1110322